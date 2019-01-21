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21.01.2019 09:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Потерявшиеся на севере Свердловской области туристы вышли на связь

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области За минувшие сутки спасатели и волонтеры на снегоходах обследовали территорию в 12 квадратных километров Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
За минувшие сутки спасатели и волонтеры на снегоходах обследовали территорию в 12 квадратных километров Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

Женщины, которые в минувшие выходные отбились от туристической группы и потерялись в лесах на севере Свердловской области, вышли на связь с экстренными службами.

Напомним, туристы пропали во время вылазки на Сухогорский камень. Они с компанией прибыли из Екатеринбурга на турбазу "Серебрянский камень" и отправились на вершину. Спасателей о своих планах путешественники не предупреждали. 19 января погода резко переменилась (началась метель) и туристы пошли назад. По пути они встретили другую группу, и женщины на какое-то время остались с ней, в то время как их товарищи продолжили спуск.

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Через некоторое время оставшаяся часть группы заметила, что еще двух человек нет, вернулась за ними назад и два часа искала их, но безрезультатно. После этого туристы вернулись на базу и сообщили спасателям.

"Сегодня утром на телефон "112" поступил звонок от пропавших туристок. Вертолет Ми-8 МЧС России уже вылетел в район поиска из аэропорта Кольцово. Женщины находятся в районе Кытлыма, сейчас определяется их точное местонахождение", - передает пресс-служба МЧС Свердловской области.

За сутки спасатели и волонтеры на снегоходах обследовали территорию в 12 квадратных километров. На базе отдыха, откуда туристы и ушли на маршрут, развернут штаб по проведению поисково-спасательной операции. С родственниками потерявшихся туристов работает психолог МЧС.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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