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21.01.2019 16:43
Рубрика: В мире

Рябков: США ищут предлоги, чтобы выйти из ограничивающих их ДРСМД

Текст: Юрий Когалов
Вашингтон, видимо, уже принял решение о выходе их ограничивающего их Договора о ракетах средней и меньшей дальности, США лишь ищут предлоги для этого шага. Такое мнение в интервью журналу "Международная жизнь" выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Сергей Рябков. Фото: Михаил Почуев/ТАСС Сергей Рябков. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Сергей Рябков. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

"Видимо, внутреннее решение в Вашингтоне в пользу выхода (из ДРСМД) вслед за приостановкой договора уже принято. В этом у меня практически не осталось сомнений", - отметил дипломат. По его словам, такой вывод вытекает из "высказываний официальных американских лиц и из той тональности, которую они держат в диалоге с нами".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Замминистра напомнил, что в скором времени истекает 60-днейвынй срок, установленный США, в течение которого Вашингтон требовал от Москвы уничтожить ракеты 9М729, якобы нарушающие договор. "Ультимативный тон и характер этого требования для нас неприемлем, прежде всего, по причине отсутствия каких бы то ни было нарушений с российской стороны", - подчеркнул Рябков. По его мнению, обвинения в том, что данная ракета испытывалась на дальность, запрещенную договором, - это попытка найти предлог, чтобы самим "освободиться от ограничений, наложенных на них ДРСМД".

"Мы готовы проявить беспрецедентную открытость по ракете 9М729, которая так тревожит американцев. Мы предложили им показ и брифинг по этой ракете, что совершенно не следует из содержания самого договора. Но при этом мы настаиваем, чтобы американцы сделали практические шаги по снятию наших озабоченностей", - заявил Рябков, уточнив, что речь идет о системах Aegis Ashore в Румынии и Польше, ракетах-мишенях, беспилотниках, схожих по своим характеристикам с крылатыми ракетами. "Американцы ни на один из этих шагов не готовы", - отметил дипломат.

Тем не менее Россия продолжает настаивать на сохранении ДРСМД. "Мы не признаем одностороннее решение США о приостановке действия договора, считаем это действие юридически ничтожным. Мы считаем, что нужно искать развязки за переговорным столом", - заявил Рябков.

Напомним, 15 января в Женеве прошли консультации по вопросу сохранения ДРСМД. "В мероприятии принимали участие представители практически всех ведомств и структур с обеих сторон, которые занимаются темой ДРСМД​​​. Мы провели обзор ситуации, рассмотрели конкретные аспекты, вызывающие озабоченность с той и с другой стороны, обсудили ближайшую перспективу того, что может происходить с договором и вокруг него. В целом, вынуждены констатировать, что продвижения вперед нет", - прокомментировал тогда итоги встречи Рябков.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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"После контакта в Женеве мы видим четкое стремление Вашингтона довести до конца заявленную линию на слом договора. Ответственность за это целиком и полностью ложится на американскую сторону, сколько бы коллеги из Вашингтона не пытались приписать нам действия, не вписывающиеся в его требования", - отметил дипломат. Он также подчеркнул, что "вся тяжесть последствий слома одного из важнейших элементов международной архитектуры в сфере контроля над вооружениями ляжет на Вашингтон".

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США и подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не намерены соблюдать Договор. Правда, американский лидер отметил, что Штаты могут остаться в нем, если Россия и Китай сядут за стол переговоров с Вашингтоном и будут готовы заключить новое соглашение с американцами. В противном случае США оставляют за собой право начать разработку новых типов вооружений.

В мире США Правительство МИД Выход США из договора о РСМД
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