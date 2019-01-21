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21.01.2019 12:55
Рубрика: Общество

РПЦ: Папизм Константинополя вызывает недовольство Поместных церквей

Текст: Елена Яковлева

Константинополь будет значить для "новой", искусственно созданной православной церкви на Украине (ПЦУ) то же самое, что Папа Римский для католиков. Выданный им томос для Украинской церкви полон таких "папистских устремлений", считает глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

В программе "Церковь и мир" он подчеркнул, что "в документе сказано, что "автокефальная церковь Украины признает главою Святейший Апостольский и Патриарший Вселенский престол". Это и наделяет Константинопольский Патриарх функциями Папы Римского, но внутри Православной церкви, одним из сущностных отличий которой от Католической и было отсутствие папизма.

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Митрополит Илларион еще раз отметил, что из-за невероятного количества ограничений томос никак не позволяет считать новую церковь Украины настоящей автокефалией.

Особенно обращает на себя внимание отсутствие у ПЦУ права ставить епископов и утверждать приходы, и наличие права у украинских архиереев и духовенства обращаться с апелляциями к Патриарху Константинопольскому, который наделяется канонической ответственности и правом на безапелляционные судебные решения.

Между тем, по словам митрополита Иллариона, "в Поместных Церквах растет недовольство тем, что натворил Константинопольский Патриарх".

Четкую позицию непризнания заняла Сербская Православная церковь, Польская православная церковь, а Патриарх Антиохийский Иоанн X призвал Патриарха Варфоломея не принимать никаких решений, за которыми не стоит консенсус Автокефальных Православных Церквей".

 

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