С оскорбившим сотрудников "Аэрофлота" блогером разберется прокуратура

Сотрудники департамента наземного обеспечения перевозок авиакомпании "Аэрофлот" обратились в Московскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте с жалобой на оскорбления со стороны блогера Александра Соколовского.

Как сообщает РБК, работники авиакомпании пожаловались на то, что на опубликованных блогером фотографиях с нецензурными подписями они изображены в узнаваемой для неограниченного круга лиц форме и чувствуют себя униженными и морально подавленными.

В обращении, под которым стоит 148 подписей, говорится, что сотрудники обнаружили в сети Интернет публикации и фотографии, сопровождаемые нецензурными оскорблениями. В частности, оскорбительной подписью с ненормативной лексикой сопровожден снимок с диспетчерами в форменной одежде "Аэрофлота".

"Рассматриваем указанное как оскорбление, нанесенное каждому работнику (диспетчеру) по наземному обслуживанию пассажиров ПАО "Аэрофлот", - отмечается в обращении. Сотрудники указали, что их форму может узнать каждый по косынке и ленте к бейджику, где указано наименование компании "Аэрофлот".

"Мы чувствуем себя униженными, морально подавленными, внутренне переживаем из-за таких публикаций, это причиняет нам душевные и физические страдания", - подчеркивается в обращении в прокуратуру.

Сотрудники авиакомпании указали, что многие из них работают диспетчерами и обслуживают пассажиров много лет, имеют государственные и ведомственные награды, и оскорбления Соколовского унижают их честь и достоинство.

Авторы обращения попросили прокуратуру проверить действия блогера и привлечь его к административной ответственности. К документу они приложили фотографии из соцсети Instagram с оскорбительными надписями. В соответствии со ст. 5.61 Кодекса об административных правонарушениях, унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, может быть наказано штрафом в размере до 3 тысяч рублей. За оскорбление в публичном выступлении или публично демонстрирующемся произведении штраф может быть увеличен до 5 тысяч рублей.

14 января стало известно, что "Аэрофлот" отключил блогера Соколовского от программы "Аэрофлот бонус" за использование ненормативной лексики и оскорбления в адрес авиаперевозчика в соцсетях. По словам представителя авиакомпании, он нарушил правило 7.5 бонусной программы. Соколовский опубликовал посты с ненормативной лексикой в соцсетях после того, как в ноябре следовавший в Ниццу самолет совершил вынужденную посадку в Вене. Тогда авиакомпания решила вернуть пассажиров в Шереметьево, чтобы оттуда доставить их во Францию. По утверждению перевозчика, этот вариант на тот момент был оптимальным.