СМИ: российский ретроэлектрокар не станет "народным автомобилем"

Западные автомобильные СМИ отреагировали на сообщения о планах создания в России высокоскоростного электрокара с внешностью Ford Mustang 1967 года.

Речь идет об автомобиле, который представила российская компания Aviar Motors. Напомним, что на сегодня мы имеем дело с проектом, существующим пока лишь на бумаге и в виде компьютерных рендеров.

Как уточняется на сайте aviarmotors.com, компания планирует создать "первый в мире масслкар с невероятными динамическими характеристиками и высоким уровнем комфорта". Сообщается, что будущий прототип получит два электромотора, разнесенные по осям и выдающие совокупно 840 л.с. и более 950 Нм.

Снаряженная масса двухместной машины составит 2180 кг. У Aviar будет полный привод, а электромоторы присоединят к аккумулятору на 100 кВт. Тип трансмиссии не уточняется. Зато отмечается, что Aviar R67 (так называется будущая легенда) сможет "выстрелить" до "сотни" всего за 2,2 секунды, а "максималку" ограничат электроникой на отметке 250 км/ч.

Заявленный запас хода составляет 507 км. За ездовой комфорт будет отвечать пневматическая подвеска. А еще для пущего эффекта электроника Aviar R67 будет имитировать звук мотора Ford Mustang Shelby GT500. В салоне с лаконичной компоновкой имеется панорамный люк, мощные ковшеобразные кресла, цифровая "приборка" и крупный вертикально ориентированный дисплей, как в автомобилях Tesla.

Шведское отделение автомобильного журнала Auto, motor & sport отмечает в связи с планами, озвученными Aviar Motors, что речь пока идет пока лишь о стартапе с негарантированным успехом: "Это пока лишь проект автомобиля, концепт-кара еще нет. Однако планы так же велики, как страна, где они зародились", - пишут шведские журналисты.

Наконец, хотя шведы допускают, что проект Aviar Motors может ждать успех, но они сомневаются, что российская новинка пойдет в народ.

"Нетрудно догадаться, что о новом "народном автомобиле" речи не идет", - пишет Auto, motor & sport, намекая на высокую стоимость проекта и конечного продукта.

Кстати, из информации, размещенной в Сети, следует, что над дизайном кузова Aviar R67 работало ателье Антона Кужильного (известна по проекту концептуального трамвая UVZ R1). Реализацией инженерной части и созданием силовой конструкции кузова занималась компания "КБ Архипов". В Aviar Motors планируют продавать серийную версию своего детища за 440 000 евро (около 33 миллионов рублей).