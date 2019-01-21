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21.01.2019 18:34
Рубрика: Культура

В Индии из-под земли "вышли" терракотовые боги

Текст: Денис Передельский
Фото: https://www.thehindu.com Фото: https://www.thehindu.com
Фото: https://www.thehindu.com

Индийские археологи обнаружили в штате Керала фрагменты древних терракотовых статуй, которые оказались на поверхности земли после разрушительного наводнения.

Как сообщает The Hindu, наводнение произошло в прошлом году и стало одним из самых мощных за всю историю штата Керала. Однако оно помогло совершить археологическое открытие.

Фото: Song Xing of the Chinese Academy of Sciences in Beijing / Paul Tafforeau
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Вода буквально вымыла на поверхность руины древних сооружений и фрагменты терракотовых статуй. О них археологам сообщили местные рыбаки, заметившие необычные "черепки" в корнях деревьев.

Ученые установили, что поселение было расположено в окрестностях современного города Аранмула. Глиняные фрагменты оказались в основном кусками статуй различных божеств.

Так, уже удалось идентифицировать идола Наги, змееподобного мифического существа, и божества Сапта-Матрик (Семь Божественных Матерей).

Кроме того, обнаружено множество мужских фигурок, принадлежность которых еще предстоит определить.

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