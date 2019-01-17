В Египте нашли свидетельства древней "битвы с загробным миром"

Археологи из Университета Чикаго (США) пришли к выводу, что преднамеренно поврежденный барельеф, найденный в 3500-летнем храме в Египте, является свидетельством "битвы" живущих и умерших людей.

Об открытии рассказывает журнал Live Science. Его совершили члены исследовательского проекта Tell Edfu. Они детально изучили барельеф, изображающий мужчину и женщину. Артефакт был обнаружен в храме Телль-Эдфу на юге Египта. Его возраст составляет около 3500 лет.

Анализ показал, что барельеф был испорчен через непродолжительное время после его установки. По мнению ученых, это похоже на древнюю игру. Предположительно, кто-то пытался победить погребенных в загробном мире.

Под изображениями мужчины и женщины, стоящих друг рядом с другом, находятся иероглифические надписи с указанием их имен и профессий.

"Лица были намеренно повреждены, а надписи кто-то пытался стереть, - говорит директор проекта Tell Edfu Надин Меллер. - Стирание имени частного лица в Древнем Египте было признаком того, что кто-то хочет стереть память об этом человеке и, следовательно, "стереть" его существование в загробном мире".

Для древних египтян память об именах была крайне важна, поскольку умершие получали именные подношения. Считалось, что стирая чье-то имя, человек также забирал личность и все те добрые дела, которые умерший совершил в течение своей жизни.

Стертые иероглифы оказалось очень трудно прочитать, но исследователи пытаются восстановить и расшифровать их. На данный момент установлено, что мужчина был высокопоставленным сановником, а женщина носила титул "благородная".

Вероятно, пара принадлежала к элите города Эдфу.