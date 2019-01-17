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Рубрика: Культура

В Египте нашли свидетельства древней "битвы с загробным миром"

Текст: Денис Передельский
Фото: GM - Tell Edfu Project 2018 Фото: GM - Tell Edfu Project 2018
Фото: GM - Tell Edfu Project 2018

Археологи из Университета Чикаго (США) пришли к выводу, что преднамеренно поврежденный барельеф, найденный в 3500-летнем храме в Египте, является свидетельством "битвы" живущих и умерших людей.

Об открытии рассказывает журнал Live Science. Его совершили члены исследовательского проекта Tell Edfu. Они детально изучили барельеф, изображающий мужчину и женщину. Артефакт был обнаружен в храме Телль-Эдфу на юге Египта. Его возраст составляет около 3500 лет.

Фото: Milen Nikolov / Burgas Regional Museum of History
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Анализ показал, что барельеф был испорчен через непродолжительное время после его установки. По мнению ученых, это похоже на древнюю игру. Предположительно, кто-то пытался победить погребенных в загробном мире.

Под изображениями мужчины и женщины, стоящих друг рядом с другом, находятся иероглифические надписи с указанием их имен и профессий.

"Лица были намеренно повреждены, а надписи кто-то пытался стереть, - говорит директор проекта Tell Edfu Надин Меллер. - Стирание имени частного лица в Древнем Египте было признаком того, что кто-то хочет стереть память об этом человеке и, следовательно, "стереть" его существование в загробном мире".

Для древних египтян память об именах была крайне важна, поскольку умершие получали именные подношения. Считалось, что стирая чье-то имя, человек также забирал личность и все те добрые дела, которые умерший совершил в течение своей жизни.

Стертые иероглифы оказалось очень трудно прочитать, но исследователи пытаются восстановить и расшифровать их. На данный момент установлено, что мужчина был высокопоставленным сановником, а женщина носила титул "благородная".

Вероятно, пара принадлежала к элите города Эдфу.

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