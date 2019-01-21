В Кремле назвали сложным вопрос региональных долгов за газ

Тема списания долгов гражданам за газ сложная, ведь нужно учитывать интересы и граждан, и "Газпрома".

Комментируя предложения списать задолженность за газ в ряде регионов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил: "Какой-либо позиции в данном случае не выработано. Вопрос этот чрезвычайно сложный, в данном случае товар поставлен конечному потребителю, и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ".

"Поэтому, безусловно, рассматривать эти вопросы без интересов компании, и, в то же время, без учета интересов простых граждан невозможно", - пояснил Песков.

