В России появится ультрадешевый грузовичок: известна цена

Трициклы Bajaj Maxima поступили на склады компании-дистрибьютора. Эти транспортные средства, способные перевозить около 400 кг груза, вскоре появятся в продаже по цене от 340 000 рублей.

"Трициклы Maxima (дизельная версия) поступили на склад "Ист Вест Моторс" только в конце декабря 2018 года, распределяем их по дилерам, вот-вот начнутся продажи. Сейчас мы в процессе подготовки трицикла для тест-драйва, тентованной версии", - рассказала "РГ" глава департамента коммерческого транспорта компании-дистрибьютора Екатерина Логачева.

Отметим, что трицикл - трехколесный мотоцикл с кабиной и небольшим кузовом - оснащается одноцилиндровым 4-тактным дизельным двигателем объемом 470,5 кубических сантиметров мощностью 10 л.с. (6.94 kW при 3400 об/мин) с воздушно-масляным охлаждением.

Длина Maxima - 3 230 мм, ширина 1 493 мм, высота 1 818 мм при колесной базе в 2 125 мм. Платформа с двумя европоддонами имеет размеры 1 425 на 1 650 мм. Допустимая нагрузка - 990 кг при собственной массе в 583 кг. Трицикл способен разгоняться до 50 км/ч.

По всей видимости, Maxima могут быть интересны коммерческим компаниям, занимающимся доставкой небольших грузов и корреспонденции. На этот же сегмент, напомним, нацелены продажи квадрицикла (мотоколяски) Bajaj Qute, который именуют самым дешевым автомобилем в мире. В России он доступен по цене 337 000 рублей (без отопителя, который устанавливается опционно).

"Обновленный Qute хоть и оснащен боковым остеклением, но по-прежнему поступает к нам без отопителя. Поэтому по желанию клиента мы укомплектовываем его отопителем Eberspacher, но с 2018 года это уже более мощный, автономный агрегат - на 4кВт", - пояснила Екатерина Логачева.

Она добавила, что список компаний, который держат в своем парке Qute, растет. Ранее сообщалось, что квадрициклы приобретали популярные службы доставки, фастфуд-ресторан, интернет-провайдер, а также небольшие компании для курьерских нужд в Москве и области, а также в Кирове, Краснодарском крае и других южных регионах страны.