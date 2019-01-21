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21.01.2019 17:02
Рубрика: Легковые авто

В Сеть выложили фото нового Volkswagen Golf без камуфляжа

Текст: Борис Захаров

Внешность Volkswagen Golf нового, восьмого, поколения больше не является тайной. В Сети обнародованы фото, на которых хэтчбек новой генерации запечатлен без камуфляжа, снимки сделаны в Германии.

Судя по обнародованным фото, Volkwagen Golf нового поколения сохранил привычные пропорции, корпуса внешних зеркал стали более округлыми, а их стойки опустились чуть ниже на передние двери ради лучшего обзора. Формы фронтальной оптики стали менее строгими, формы фонарей подкорректированы, немного изменены также формы бамперов и радиаторной решетки. Под боковой подоконной линией и на обоих бамперах смонтированы хромированные полоски.

Фото: Пресс-служба Volkswagen
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Ожидается, что Golf нового поколения сохранит платформу MQB Evo предшественника, но станет длиннее, шире и легче. В Volkswagen обещают революционный, полностью цифровой интерьер, машина будет постоянно подключена к Сети. Гамма двигателей сохранит бензиновые и дизельные установки, но расширится за счет появления гибридной модификации. Анонсированы новая мультимедийная система и расширенный список электронных помощников.

В создание хэтчбека восьмого поколения немцы вложили 1,8 млрд евро, производство автомобиля стартует в июне 2019 года на заводе Volkswagen в Вольфсбурге.

В настоящее время в России реализуется Golf седьмого поколения. Продажи таких автомобилей возобновились летом 2018 года.

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#Volkswagen