Верховный суд защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине

Если для восстановления автомобиля потребовалось использовать новые материалы, то расходы на них включаются в реальный ущерб. Даже если стоимость имущества после этого восстановления возросла.

После ремонта из-за ДТП пострадавший должен получить авто в том виде, как будто аварии не было. Фото: EPA

Неподготовленному человеку понять такую формулировку не - просто. Но попробуем объяснить. В аварию не по своей вине попал автомобиль, у которого в клочья разорвало задний бампер, изогнуло заднюю балку, раскололо задний тормозной диск. Так вот в данной ситуации страховая компания виновника аварии должна возместить ущерб. А если она не может этого сделать, направив машину на ремонт, то выплачивает ущерб деньгами. А при таком возмещении учитывается износ деталей. Делается это для того, чтобы за счет страховщиков человек не обогащался. У него 10-летний автомобиль. Но - бах - авария. И вот уже - новый бампер, новые задние фонари...

Если для устранения повреждений машины использовались новые материалы, то расходы на них включаются в состав реального ущерба полностью

При ремонте за счет страховой компании установлены четкие требования: если деталь меняется, то только на новую.

При оплате ремонта вступает в силу правило, что учитывается износ транспортного средства. Тогда автовладелец ремонтирует машину за свой счет, а страховая компания возмещает ему ущерб с учетом этого износа. То есть владельцу приходится доплачивать. Таким образом в приведенной истории мастерская должна установить новый бампер и новую заднюю балку. Но страховщик оплатит за них лишь часть стоимости. Кстати, тормозные системы учитываются без износа стоимости.

Однако Верховный суд посчитал, что такая политика не совсем правильная. Некая Ольга Арепьева попала в аварию не по своей вине. Она обратилась к страховщику в порядке прямого возмещения ущерба. Страховщик выплатил ей 232,5 тысячи рублей. Однако для восстановления машины этого не хватило. По оценкам независимого эксперта, даже с учетом износа стоимость восстановления автомобиля и составляла 450 тысяч. Плюс утрата товарной стоимости - 77 тысяч. Однако страховщик не ответил на ее требования. А сам виновник аварии попросил суд назначить автотехническую экспертизу. Согласно ей стоимость ущерба с учетом износа составила 218 тысяч рублей. А вероятная утрата товарной стоимости - 43 тысячи.

Поскольку страховщик заплатил больше, то суд посчитал конфликт исчерпанным. Апелляционный суд с этим согласился.

Однако с этим не согласился Верховный суд. Он напомнил, что вред имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме. К реальному ущербу в результате ДТП, наряду со стоимостью ремонта и запасных частей, относится также утраченная товарная стоимость. Имеется в виду уменьшение стоимости автомобиля, вызванное преждевременным ухудшением товарного или внешнего вида, а также его эксплуатационных качеств.

Верховный суд напомнил, что если для устранения повреждений использовались новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или договором, расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью. Несмотря на то что стоимость может увеличиться по сравнению с его стоимостью до повреждения. Размер подлежащего выплате возмещения может быть уменьшен, если ответчиком будет доказано, что существует иной, более разумный и распространенный в обороте способ исправления таких повреждений.

При этом высокий суд указал, что Единая методика расчета стоимости восстановительного ремонта машины не может рассматриваться в качестве исключения из общего правила об определении размера убытков. А поэтому не препятствует учету полной стоимости новых деталей, узлов и агрегатов при определении размера убытков.

Как напомнил ВС, принцип полного возмещения убытков в случае повреждения машины предполагает, что в результате потерпевший должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы его право собственности не было нарушено. То есть если бы в него никто не врезался.