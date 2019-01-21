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WhatsApp ввел новые жесткие ограничения

21.01.2019,  
16:04
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разработчики WhatsApp реализовали новые жесткие ограничения, которые касаются рассылки сообщений. Теперь отправить послание можно только пяти пользователям (или группам), сообщает Reuters со ссылкой на заявление вице-президента WhatsApp Виктории Гранд.

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Нововведение касается пользователей мессенджера во всем мире и направлено на борьбу с распространением фальшивых новостей и слухов. Ранее непроверенная информация о похищенном ребенке, которой массово обменивались пользователи WhatsApp в Индии, стала причиной множества самосудов в стране. Несколько человек, которых подозревали в похищении, погибли в результате нападений.

После этого правительство Индии потребовало от WhatsApp начать борьбу с распространением ложной информации.

До недавнего времени число контактов или групп, которым можно было одновременно отправить сообщение, составляло 20, а до этого в массовую рассылку можно было включать до 250 абонентов.

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