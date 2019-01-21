WhatsApp ввел новые жесткие ограничения

Разработчики WhatsApp реализовали новые жесткие ограничения, которые касаются рассылки сообщений. Теперь отправить послание можно только пяти пользователям (или группам), сообщает Reuters со ссылкой на заявление вице-президента WhatsApp Виктории Гранд.

Нововведение касается пользователей мессенджера во всем мире и направлено на борьбу с распространением фальшивых новостей и слухов. Ранее непроверенная информация о похищенном ребенке, которой массово обменивались пользователи WhatsApp в Индии, стала причиной множества самосудов в стране. Несколько человек, которых подозревали в похищении, погибли в результате нападений.

После этого правительство Индии потребовало от WhatsApp начать борьбу с распространением ложной информации.

До недавнего времени число контактов или групп, которым можно было одновременно отправить сообщение, составляло 20, а до этого в массовую рассылку можно было включать до 250 абонентов.