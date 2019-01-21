Xiaomi выпустит еще два смартфона Redmi. Один будет совсем дешевым

Компания Xiaomi, выделившая линейку бюджетных смартфонов Redmi в отдельный бренд, готовится в течение месяца или двух представить еще два недорогих смартфона. Предположительно они будут называться Redmi Note 7 Pro и Redmi Go.

Смартфон Redmi Note 7. Фото: Xiaomi

Первая модель будет представлять собой продвинутую версию Redmi Note 7, представленного в начале января. Он получит 6,3-дюймовый экран, процессор Snapdragon 675 (вместо Snapdragon 660) и 48-мегапиксельную камеру на базе сенсора Sony IMX568.

Что касается второй модели, то источники утверждает, что она будет максимально бюджетной и получит облегченную версию операционной системы от Google - Android Go Edition, которая ставится на маломощные аппараты. My Smart Price пишет, что у смартфона будет 5,9-дюймовый экран. Сообщается также о скромном объеме оперативной памяти - 1 гигабайт.

Стоимость Redmi Note 7 Pro, по имеющимся данным, составит около 1500 юаней (15 тысяч рублей), Redmi Go обойдется покупателям в 3500-4000 рублей.