"Заряженные" Lada Vesta начали поступать к дилерам

АвтоВАЗ активно готовится к старту продаж спортивной версии Lada Vesta. "Подогретые" седаны начали отгружать дилерам марки и выставлять в шоу-румы.

В Сети появляется все больше фотографий Lada Vesta Sport, которые прибывают в дилерские центры отечественной марки. Автовоз с Lada привез питерскому дилеру сразу три экземпляра спортивных Vesta, два из которых окрашены в фирменный серо-стальной "Тайфун", а один имеет стандартный белый цвет "Ледниковый". На стоянке другого дилера в Санкт-Петербурге также заметили спортивный седан. В Екатеринбурге и Сургуте для демонстрации уже "выкатили" товарные образцы.

Производство Lada Vesta Sport стартовало в конце 2018 года. Продажи запланированы на конец января, хотя изначально они должны были начаться еще в октябре-ноябре прошлого года. Первые серийные Lada Vesta Sport продавцы бренда Lada получили на новогодних каникулах.

По данным "РГ", ценник "спортивного" седана "перешагнет" психологическую отметку в 1 млн рублей и составит около 1 050 000 рублей. Это больше прогнозируемой и ожидаемой стоимости в 950 000 рублей. Точный прайс-лист будет объявлен в ближайшее время.

Lada Vesta Sport обладает стильным спортивным обвесом, передними пластиковыми крыльями, оригинальными дисками 17-го диаметра на пяти болтах, спойлером, антенной "акулий плавник". Под капотом автомобиля располагается форсированный 1,8-литровый "атмосферник" мощностью 145 л.с.

Доработанный силовой агрегат отличается новыми распредвалами с измененным профилем (увеличен подъем кулачков), повышенным давлением в топливной системе и оригинальной калибровкой контроллера. Мощность мотора увеличена со 122 до 145 л.с., а крутящий момент со 173 до 187 Нм. Lada Vesta Sport получила расширенную колею, иные амортизаторы и стойки, тормоза с дисками увеличенного диаметра, заниженную подвеску с клиренсом в 162 мм. Интерьер отличается повышенным комфортом, новыми сиденьями, кожаной отделкой и черным потолком.

Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач Renault. Максимальная скорость Vesta Sport составляет 198 км/ч. Разгон с места до "сотни" - 9,6 секунды.

Lada Vesta Sport собирается "мелкосерийно" на мощностях Lada Sport в Тольятти - спортивного подразделения АвтоВАЗа.