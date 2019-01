ABBA снова перенесла выпуск новых песен и виртуальный мировой тур

Воссоединившаяся шведская группа опять перенесла релиз долгожданных синглов I Still Have Faith In Love и Don’t Shut Me Down. Хотя обе песни записаны еще год назад, а сами музыканты обещали обнародовать первую из них уже в начале декабря... На неопределенную дату отодвинулась и премьера фильма, в котором классические хиты шведского квартета прозвучат как в оригинальном виде, так и в исполнении других звездных музыкантов. А режиссером и продюсером ленты стал Йохан Ренк, известный по клипам Мадонны, Робби Уильямса, Бейонсе и Дэвида Боуи…

- Новые песни точно выйдут до лета. Или, может быть, после. И их будет две, а издание нового альбома мы не планируем, - сообщила теперь в интервью изданию Daily Star представитель группы АВВА Йорсель Хантер.

До сих пор ничего не известно и о датах мирового турне. Музыканты анонсировали его еще в апреле прошлого года, уточнив, что сами они на сцену не выйдут. Зато "петь" и выдавать шоу за Бенни, Бьорн, Агнету и Анну-Фриду теперь будут их голограммы. В полный рост! И под аккомпанемент живых музыкантов.

Точно также "выступала" уже голограмма Майкла Джексона. И в зрительных залах всегда был аншлаг. Но в тур с голограммами первыми решила поехать именно АВВА.

Впрочем, Бенни Андерссон тогда оговорился, что турне состоится в 2019 году, если проект окажется "достаточно крепким". Возможно, с подготовкой столь масштабного действа ныне и возникли определенные сложности.

Не исключено, что они связаны с контрактными пожеланиями артистов. Ведь, например, Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус даже после распада АВВА оставались друзьями-коллегами, вместе записывали песни и даже выпустили мюзиклы Mamma Mia! и Mamma Mia!-2. А вот женщины - Агнета и Анна-Фрида практически не общались.

Но, скорее всего, задержка связана с тем, что изготовление аватаров для гастролей оказалось делом более сложным, чем представлялось изначально. И творческой бригаде дизайнеров, компьютерщиков и режиссеров-постановщиков из Лондона (их кандидатуры одобрялись участниками группы АВВА) просто потребовалось больше времени.

А релиз новых песен и премьеру документального фильма АВВА, наверняка, "приберегает" к старту своего долгожданного мирового, пусть и "виртуального" турне…

Логично.