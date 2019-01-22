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22.01.2019 14:06
Рубрика: Легковые авто

Audi изменила цены на автомобили в России

Текст: Борис Захаров
Фото: Виктор Смеюха Фото: Виктор Смеюха
Фото: Виктор Смеюха

Компания Audi пересмотрела цены на свою российскую линейку. При этом, несмотря на сложившийся тренд на подорожание, немецкая премиальная марка подошла к вопросу избирательно - часть моделей подорожала, часть, напротив, подешевела.

Так, за компактный седан Audi A3 в двух начальных комплектациях теперь просят соответственно на 70 000 - 75 000 рублей меньше, чем раньше. Цены на эту модель начинаются с 1 545 000 рублей и заканчиваются на отметке 2 152 000 рублей.

Фото: И. Кропивницкий / РИА Новости
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Средние и старшие комплектации A3, напротив, прибавили в цене (+40 000 рублей). На 75 000 рублей снизились цены также на две комплектации седана Audi А4, в том числе на начальное исполнение модели, за которое теперь просят от 1 925 000 рублей. Остальные версии "четверки" подорожали на 45 000 - 66 000 рублей.

Лифтбек Audi A5 Sportback в одной из комплектаций стал дешевле на 65 000 рублей, но в остальных прибавил от 70 000 до 85 000 рублей.

Остальные модели Audi получили прибавку в большинстве своих версий на сумму от 40 000 до 265 000 рублей, сообщает "Автостат". Еще одна интересная информация - цены на кроссоверы Audi Q3 и Q8, универсал RS4 Avant и купе ТТ и ТТ RS остались без изменений.

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