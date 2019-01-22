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22.01.2019 20:05
Рубрика: Экономика

ЦБ РФ объяснил, почему решил спасти Московский индустриальный банк

Текст: Игорь Зубков

Зампред Банка России Василий Поздышев объяснил, почему Московский индустриальный банк было решено санировать, а не лишить его лицензии, несмотря на то, что ранее банки с похожим балансом выводились с рынка.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Из 200 млрд рублей вкладов физлиц 26 млрд не застрахованы (вклады, превышающие 1,4 млн руб.). Также были бы потеряны в случае отзыва лицензии 14 млрд рублей, которые держали на счетах свыше 5,5 тысячи небольших организаций, в том числе муниципальных и некоммерческих. Среди них свыше тысячи детских садов и образовательных учреждений, около 70 медицинских учреждений, большое количество ФГУПов.

Портфель банка состоит в основном из кредитов работающим, но "не самым рентабельным" средним предприятиям, по которым в случае отзыва лицензии администрация банка должна была инициировать банкротство. ЦБ займется реструктуризацией проблемной задолженности.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Оборачиваемость корпоративного портфеля с июня по ноябрь 2018 года упала с 15% до 4,8%, что может свидетельствовать почти об остановке поступлений платежей по кредитам юридических лиц", - отмечает директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Руслан Коршунов. По словам Поздышева, собственник банка на протяжении двух последних лет пытался спасти банк своими силами, до января эта поддержка позволяла банку справляться с проблемой нехватки ликвидности самостоятельно, однако на совещании в конце прошлого года усилия банка по самооздоровлению были признаны недостаточными.

Еще один фактор, который спас Московский индустриальный банк, хотя он не относится к числу системно значимых, но его уход с рынка негативно повлиял бы на экономику ряда регионов Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Так, во Владимирской области на него приходится 17% всех привлеченных средств физических и юридических лиц, Орловской области - 11%, в Карачаево-Черкесии банк занимает 25% в кредитовании, в Астраханской области - 19%.

При этом у банка сравнительно низкая (хотя и превышающая норматив) доля кредитов компаниям, связанным с собственниками. По оценке Поздышева, она составляет от 10 до 15% баланса.

ЦБ не выявил схемных операций и криминального вывода активов из банка, также он не был замечен в высокой вовлеченности в сомнительные операции.

Наконец, в пользу санации сыграло согласие конечного собственника банка сотрудничать с Фондом консолидации банковского сектора, через который будет проходить оздоровление банка. Это означает, в частности, что собственник должен обеспечить обслуживание кредитов, выданных связанных с ним компаниям.

Активы Московского индустриального банка составляют 320,5 млрд рублей (33-е место в банковском секторе).

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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