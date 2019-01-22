В Британии нашли череп "героя" наскальной живописи

Британский палеонтолог Джейми Джордан в карьере на территории графства Кембриджшир обнаружил редкий полный череп вымершего вида гигантского степного бизона (bison priscus).

Как сообщает The History Blog, команда Джордана многие годы занимается раскопками в этом карьере и обнаружила сотни костей вымершего степного бизона, однако полный череп найден впервые.

Находка была сделана недалеко от города Питерборо. Палеонтологи с большой осторожностью извлекли из земли фрагменты черепа, которые затем будут очищены и соединены.

"У нас есть все части черепа, - говорит Джейми Джордан. - Он шире моей груди, и будет весить около 30-35 кг, когда мы его соберем. Череп будет выставлен на обозрение в музее".

Изображения степного бизона встречаются на стенах пещеры Альтамира в Испании. Считается, что он существовал в период времени от 150 до 10 тысяч лет назад, после чего вымер.

Высота представителей этого вида превышала два метра, а масса достигала 900 кг.