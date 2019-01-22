Эксперты рассказали, как вести себя при ЧП в самолете

Эксперты дали ряд советов пассажирам в случаях ЧП с самолетом.

"Задача пассажиров - не делать ничего, что может усугубить обстановку", - отметил президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер, чьи слова приводит "Вечерняя Москва". Он подчеркнул, что экипаж должен сохранить жизнь пассажиров и целостность авиационного судна, а потому все решения принимают те лица, которым инструкцией дано на это право.

По словам эксперта, в случае угрозы экипажем выполняются действия из установленных правил, будь причиной ЧП на борту дебошир, либо человек в состоянии невменяемости, под действием алкоголя или наркотиков, либо вовсе террорист.

Захват заложников на борту самолета считается самым сложным освобождением среди остальных захватов, отмечает при этом ветеран МВД, полковник милиции в отставке Юрий Пащенко. Он указал на то, что даже в этой ситуации пассажирам нужно не волноваться или, как минимум, показать вид перед захватчиком, что вам не страшно. "Это выводит из колеи террориста и он начинает допускать ошибки, что будет на руку правоохранительным органам. Если террорист начнет стрельбу, то нужно лечь на пол. Хотя лучше не допускать этого, так как пуля может в салоне самолета отрикошетить", - пояснил Юрий Пащенко.

Рекомендации специалистов появились на фоне новостей о захвате во вторник самолета, выполнявшего рейс Сургут-Москва. Напомним, лайнер совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске из-за пассажира, требовавшего изменить маршрут самолета. Мужчина был задержан правоохранительными органами в ходе штурма.