В ходе штурма задержан пассажир, захвативший самолет Сургут-Москва

Пассажир рейса Сургут-Москва, который может быть ответственен за нештатную ситуацию на борту и изменение маршрута лайнера, задержан в ходе штурма.

Ранее, напомним, стало известно, что борт не долетел до Шереметьево, куда направлялся: он сделал петлю в небе над Югорском, после чего вернулся назад и совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске.

Возможной причиной авиационного инцидента назывались угрозы со стороны одного из пассажиров, который требовал направить самолет в Афганистан. "Самолет, следовавший из Сургута в Москву, изменил курс по требованию одного из пассажиров. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в Ханты-Мансийске", - сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

По данным источников "Интерфакса", пассажиру, который требовал сменить курс, 41 год, он гражданин России и ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.