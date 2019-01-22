Игрок "Кардиффа" Сала перед вылетом жаловался на безопасность полета

Нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала перед вылетом в Уэльс из Франции признался другу и экс-одноклубнику по "Нанту" Николя Паллуа, что переживает за безопасность полета.

По словам Паллуа, аргентинец пожаловался ему на определенные проблемы во время перелета в Нант из Кардиффа. В свою очередь главный тренер французской команды Вахид Халилходжич отметил, что все в клубе готовятся к худшему.

"Сейчас непростое время. Я потрясен", - признался специалист. "Всем тяжело. Мы ждем информацию, но практически ничего не получаем. Готовимся к худшему".

Сегодня стало известно, что частный самолет с Салой на борту исчез с радаров на пути из Франции в Уэльс. "Кардифф" подписал контракт с форвардом в воскресенье за рекордные для валлийского клуба 20,5 млн евро.