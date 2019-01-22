ГАИ заподозрили в попытках поделить автомобили на "свои" и "чужие"

Небывалый фурор вызвали итоги общественного обсуждения проекта постановления правительства, которое обяжет 4 августа все регистрационные подразделения ГИБДД присваивать номера с кодами региона по месту прописки автовладельца. Госавтоинспекцию обвинили в том, что таким образом она старается разделить автомобили на "свои" и "чужие". И это прозвучало на одном из федеральных каналов.

Итак, напомним, проект постановления правительства, разработанный МВД, был размещен на сайте проектов нормативных актов для общественного обсуждения 29 декабря, о чем сообщал сайт "Российской газеты". Прошел месяц. 21 января сбор мнений общественности был закрыт. И тут посыпались комментарии, которые с сутью проекта не имеют ничего общего.

Итак, в прессе появились заявления, что ГАИ разделит автомобили на "свои" и "чужие". Между тем все время существования регистрации транспорта автомобилям присваивались номера с кодом того региона, где проживает автовладелец. Просто у него не было другого выхода, как обратиться в свое собственное территориальное подразделение ГАИ.

Когда регистрацию сделали возможной в любом подразделении, остро встал вопрос номеров. Не может ГАИ Краснодарского края присвоить машине москвича номер с кодом Москвы. Нет у местной автоинспекции таких номеров. Поэтому присваивают тот, который есть.

4 августа вступит в силу закон о регистрации транспортных средств, согласно которому Госавтоинспекция не будет выдавать регистрационные знаки, а будет лишь присваивать номера. А знаки водитель станет изготавливать на основании полученного свидетельства о регистрации в ближайшем цехе по производству номеров. Таким образом, даже ГИБДД Хабаровского края сможет присвоить автовладельцу с пропиской в Москве код 777.

При этом сохраняются все права автовладельцев на приобретение автомобиля с уже установленными на нем номерами. Жителю Краснодарского края, купившему машину в Москве и со столичными номерами, не придется их менять. Достаточно внести изменения в регистрационные данные. То есть сменить данные собственника.

Другой домысел, который появился в прессе и интернете после обсуждения документа, связан с идеей покупки так называемых красивых номеров. Многие поняли это так, что после выхода постановления с этой идеей можно будет попрощаться. Ничего подобного. Новый закон о регистрации транспорта, под который выпускается это постановление, таких ограничений не ставит. Просто для введения аукционов номеров необходимо другое постановление правительства. Именно об этих аукционах. К сожалению, его быстро и на коленке не подготовишь. Ведь в первую очередь надо понять, что такое "красивые номера"? Какие сочетания букв и цифр сделать достойными того, чтобы выставлять на торги, а какие оставить в ранге ширпотреба?