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22.01.2019 03:15
Рубрика: Экономика

Какими будут цены на сахар в 2019 году

Текст: Евгений Гайва
В начале 2019 года возможен небольшой рост цен на сахар, но какого-то выраженного тренда не будет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"С декабря 2018 года в пяти регионах даже отмечалось снижение цен. Вероятно, с января таких регионов станет больше", - сообщил "Российской газете" ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов. Этот тренд сохранится и в феврале-апреле. Однако снижение цен, как и их рост, будет очень умеренным, на доли процента.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Продукты начали год подорожанием

Произошедший в прошлом году взлет цен позволил стабилизировать ситуацию в отрасли. "Если посмотреть на динамику цен за несколько лет, то такой низкой стоимости сахара, как в сезоне 2017/2018 года, не было давно. От этих минимальных показателей цены должны были оттолкнуться до какого-то приемлемого для производителей уровня. Например, на юге России из-за аномально низких цен средняя маржинальность производства сахарной свеклы впервые за восемь лет оказалась отрицательной", - поясняет Евгений Иванов.

Сейчас сезон переработки свеклы еще не завершен. Суммарное производство сахара в этом сезоне будет около 5,9 миллиона тонн, а в прошлом - было 6,64 миллиона тонн. То есть сахара в этом году произвели меньше. Но проблем для рынка не будет, так как сократился экспорт, вырос импорт, и сейчас потребляются запасы сахара, накопленные за три предыдущих сезона, уточняет Евгений Иванов.

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Кроме того, из-за осеннего роста цен большого снижения посевов сахарной свеклы не ожидается. Для обеспечения внутреннего рынка достаточно 1,05 миллиона гектаров, а посеют, вероятно, несколько больше.

"Расти ценам дальше не дает ограниченный спрос, а падать не позволяет память об убытках предыдущего сезона", - заключает эксперт.

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