Меган Маркл встретилась с премьером Новой Зеландии без свидетелей

Кенсингтонский дворец, сообщающий о событиях в жизни младших членов британской королевской семьи, подтвердил информацию о встрече на днях Меган Маркл, герцогини Сассекской, супруги принца Гарри, с премьер-министром Новой Зеландии Хасиндой Ардерн.

Беременная Маркл специально прилетела в Веллингтон, чтобы провести эту встречу, на которой речь шла о соглашении о свободной торговле между двумя странами после выхода Соединенного Королевства из ЕС. Встреча проходила за закрытыми дверями, без журналистов. Это уже не первая встреча герцогини и премьера, раньше они уже встречались в ходе зарубежного турне Маркл.

Вскоре после встречи премьер Ардерн прибыла в Лондон, где провела переговоры со своей британской коллегой Терезой Мэй. Как написала Мэй в своем Twitter, "мы обсудили будущую сделку между Великобританией и Новой Зеландией, членство Великобритании во "Всеобъемлющем и прогрессивном соглашении для Транстихоокеанского партнерства", а также провели встречу с членами вооруженных сил Новой Зеландии, которые служат с британскими солдатами".

Также, по сведениям радио Newstalk ZB, в ходе встречи было подписано временное торговое соглашение между Лондоном и Веллингтоном на тот случай, если Соединенное Королевство выйдет из ЕС без соглашения. Как отметила Ардерн, такой документ дает гарантию новозеландским бизнесменам, что они смогут торговать с Великобританией на прежних условиях вне зависимости от того, как станет развиваться ситуация вокруг Brexit.