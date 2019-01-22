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22.01.2019 15:45
Рубрика: Легковые авто

Mercedes-Benz и BMW будут делать автомобили вместе

Текст: Борис Захаров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Концерн Daimler и компания BMW намерены сотрудничать в целом ряде областей и прежде всего - в разработке новой модельной платформы для автомобилей гольф-класса, а также автономного транспорта.

По информации немецкого издания Handelsblatt (ежедневная общенациональная деловая газета Германии с аудиторией свыше 500 тысяч человек), две конкурирующие компании готовы пописать соглашение о сотрудничестве в самое ближайшее время.

Эксперты предсказывают в связи с этим, что новые поколения семейств BMW 1 Series и Mercedes-Benz A-Class получат единую архитектуру и самые передовые системы автономного или полуавтономного управления, а партнеры по проекту смогут сэкономить в результате распределения усилий миллиарды евро. Ожидается также, что команды разработчиков Daimler и BMW сформируют общие команды в рамках работы над совместными проектами.   

Фото: Пресс-служба Daimler AG.
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Если переговоры двух компаний завершатся успешно, то новые автомобили С-класса на единой платформе появятся в продаже не раньше 2025 года, уточняется в статье Handelsblatt.

Напомним, что Daimler и BMW уже имеют успешный опыт сотрудничества. Так, за их плечами создание в январе 2018 года единого каршерингового сервиса, объединившего даймлеровскую сеть Car2Go и "бээмвэшную" DriveNow, а также сервис BMW по поиску и резервированию парковок ParkNow. Число клиентов объединенных сетей на данный момент приближается к четырем миллионам.

На днях концерны Volkswagen и Ford также заключили соглашение о совместной разработке легкой коммерческой техники. В рамках альянса планируется сразу несколько совместных проектов, и прежде всего - выпуск фургонов и пикапов на общей архитектурной базе, а также производство электромобилей, автономного транспорта и новых мобильных сервисов.

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#BMW #Mercedes-Benz