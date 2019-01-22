На острове Плимут, где в меру теплый и влажный соленый воздух пропитан ароматами сахарного тростника и рома, живет поджарый мужик средних лет по имени Бейкер Дилл (Мэттью МакКонахи), бывший военный, одержимый страстным желанием поймать самого здоровенного тунца в здешних водах. Прямо вот ничего больше не надо, лишь бы эту жирную хитрую рыбеху выловить.

Однажды в единственном на весь остров баре нарисовывается Энн Хэтэуэй в образе нуарной femme fatale, бывшей жены мелкотравчатого капитана Ахава. Бывшая просит бывшего убить своего нынешнего супруга (Джейсон Кларк). Потому как тот ее лупит нещадно. А их общий сынок, которого она после развода с собой забрала, кучерявое клише "гений-аутист", страдает.

Выслушав жалобы и предложения с посулом крупных денежных сумм, одержимый рыбак, ухом не поведя, дает ответ следующего примерно содержания: "Вы, дамочка, конечно, извините, но некогда мне тут глупостями всякими заниматься. Тунца надо ловить, понимаете? Тунца".

И прогоняет постылую прочь.

А тунец тот, кстати говоря, необычный. У него, во-первых, есть имя. Правосудие. Во-вторых, тунец по имени Правосудие (кто-о-о проживает на дне океана?), судя по некоторым толстым намекам, - воображаемый. И наконец, в-третьих, воображаемый, судя по некоторым другим, еще более толстым намекам, - не только этот тунец.

Как известно, все уже когда-то было в "Симпсонах". Или в "Черном зеркале". Или и там, и там. "Море соблазна" Стивена Найта, вернее, то, вокруг чего в нем все наворочено, - было в "Черном зеркале" уже дважды. И еще где-то в тысяче фильмов, сериалов и книг. Вы их должны знать если не все, то внушительную часть. От Филипа Дика и "Матрицы" до "Острова проклятых" и, допустим, "Экзистенции".

В "Море соблазна", которое на самом деле Serenity (повод лишний раз добрым словом помянуть Малкольма Рейнольдса и его команду), - все то же самое, но с притянутой сюда актуальной темой домашнего насилия. И как бы в форме триллера с налетом нуара. То есть не просто вторично, а вторично в десятой степени. Более того, стоит на минуту задуматься о том, как все устроено в этом хитро сконструированном мире, - и он тут же начинает рассыпаться, оставаясь виртуальным пеплом на губах, оставаясь иррациональным пламенем в глазах.

При этом Стивен Найт, отвлекая внимание на отсылки к "Моби Дику" и "Убить пересмешника", красоты природы, а также загорелого Мэттью МакКонахи, полуприкрытую наготу Энн Хэтэуэй и даму с котиком, упорно делает вид, что так и надо. Никто ведь не догадается, что несуществующий на карте остров Плимут и мальчик, который целыми днями сидит за компьютером, залипая в игру про рыбалку, - это все неспроста и как-то связано. Никому и в голову не придет.

Объяснений тут может быть два. Либо Стивен Найт действительно полагал, что сочиняет нечто свежее и невиданное, когда писал сценарий, и никто не осмелился ему ничего поперек сказать. Либо он просто издевается. Мол, вот какой ерундой я занимался, вместо того чтобы работать над пятым сезоном "Острых козырьков" и вторым сезоном "Табу". Выкусите, жалкие ничтожества.

Если оперировать "Бритвой Хэнлона", верен первый вариант. Но вряд ли же создатель "Острых козырьков" - дурак. Хотя с другой стороны, тратить кучу денег на банальную пакость только дураки и способны. Поэтому, видимо, тайна "Моря соблазна" еще долго останется неразгаданной. В отличие от тайны воображаемого тунца, которую неумело скрывает фильм до самого "неожиданного" твиста.

2.5