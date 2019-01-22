Названы самые надежные автомобили на российском рынке

"Российская газета", как и многие другие СМИ, регулярно публикует рейтинги самых надежных автомобилей, но, как правило, их составляют международные технические агентства. Случается так, что из списка машин, которые дольше остальных служат своим владельцам без поломок, на нашем рынке представлены одна-две модели. А потому такие топ-10 почти не несут практической пользы для российских автолюбителей.

К счастью, теперь подобные рейтинги составляют и отечественные компании. Эксперты сервиса CarPrice провели в 2018 году техническое обследование почти 130 тысяч автомобилей с пробегом, в том числе 25 296 машин в самом ходовом сегменте вторичного рынка - возрасте от 3 до 5 лет. Полученные данные позволяют вывести среднюю оценку по четырем ключевым параметрам: "Кузов", "Салон", "Техническое состояние" и "Сопутствующие факторы". А итоговый результат дает возможность сопоставить различные модели и вывести топ-10 самых надежных авто, представленных в России.

Итак, в список вошли Infiniti QX50 I (первого поколения), обновленная Mazda CX-5 I, Land Rover Discovery Sport, рестайлинговый Lexus RX III, Toyota Highlander III, BMW 4 серии, Toyota Land Cruiser 200 (рестайлинг 2), Audi A7 I (обновленная), рестайлинговый Infiniti QX80 I и Kia C’eed II (обновленный).

Одновременно был составлен и антирейтинг моделей с самой низкой оценкой. В него вошли корейские, китайские и французские автомобили: Daewoo Matiz I (рестайлинг), Lifan Smily I, Lifan Solano I, Peugeot Partner II (обновленный), Citroen DS4, Great Wall Hover H6, Daewoo Nexia I (рестайлинг), Daewoo Gentra II и Peugeot 301.

Эксперты вывели и список самых надежных автомобилей по маркам. Лидерство в нем держат Lexus, Toyota, Acura, Smart и Suzuki. В топ-10 также вошли Land Rover, Mazda, Infiniti, Porsche и Cadillac. Mercedes-Benz оказался только 14-м, BMW - 17-м, Ford - 24-м. Lada (ВАЗ) занимает лишь 39-ю строчку. Хуже всех ситуация у Lifan, FAW и Daewoo.