Новая модель Mitsubishi появится в России в марте

Уже в марте россияне смогут приобрести новый пикап Mitsubishi L200. Об этом заявил президент и главный исполнительный директор ООО "ММС Рус" Осаму Иваба. Причем Россия станет одной из первых стран, где стартуют продажи новинки. Комплектации и цены автомобиля будут объявлены в феврале.

Моторная линейка L200 осталась прежней. Ожидается, что у нас "японца" предложат со знакомыми 2,4-литровыми турбодизелями, отдача которых вряд ли изменится. На текущей модели эти агрегаты развивают 154 л.с. и 181 л.с. Однако у новинки эти двигатели работают с новым 6-диапазонным "автоматом" Aisin, который пришел на смену 5-диапазонному варианту.

Пикап комплектуется модернизированной системой полного привода Super Select. Водителю доступны различные Off-Road режимы: "гравий", "грязь/снег", "песок", "горная местность".

Внешне модель существенно изменилась. Автомобиль получил массивный бампер, икс-образные вставки и двухъярусную оптику. Колесные арки стали более "квадратными" и лишились пластиковых накладок. Также L200 обзавелся иными задними фонарями.

Машины, оснащенные системами полного привода, получили дорожный просвет 220 мм. Благодаря углу въезда 31°, углу съезда 23° и углу продольной проходимости 25° пикап с двухрядной кабиной обладает отличной геометрической проходимостью.

Внутри по-другому оформлена центральная консоль, на тоннеле и дверях появились мягкие вставки, слегка изменилась графика приборов. Центральная консоль теперь вооружена сразу двумя USB-слотами и разъемом HDMI. Средние стойки "обросли" поручнями для облегчения высадки и посадки, сзади также появилась пара слотов USB и ниша для смартфонов.

В Россию новый L200 будут поставлять из Таиланда, он производится на заводе в Лаем Чабанг.

Стоит отметить, что в прошлом году в нашей стране было реализовано 3 028 пикапов L200. Рост продаж составил 15,8%. В своем сегменте модель уступила лишь Toyota Hilux (3 190 авто) и УАЗ "Пикап" (3 799 авто).