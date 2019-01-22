Новая редакция закона о госслужбе рассмотрена президентом Беларуси

"Одним из ключевых вопросов кадровой политики" назвал Александр Лукашенко закон "О государственной службе", обсуждение которого состоялась 22 января у президента РБ. Он, в частности, подчеркнул, что "эффективность и авторитет всей системы власти во многом зависят от уровня подготовки и мотивированности работников госорганов", а их материальное положение, добавил лидер страны, должно расти или падать в соответствии с ростом или падением уровня жизни населения. Об этом сообщает его пресс-служба.

Управленческая деятельность, по словам белорусского руководителя, требует от госслужащих высокого профессионализма, преданности стране, строгой исполнительской дисциплины и внимательного отношения к людям. "Во главу принимаемых ими решений должны быть положены честность и справедливость как основные моральные принципы. Новый закон должен создать четкую основу для этой работы", - подчеркнул Лукашенко.

Высокий правовой статус государственных служащих, обеспечивающий престижность этой профессии, убежден он, невозможен без установления в законе социально-правовых гарантий для них. А одной из его принципиальных позиций по этому законопроекту, по его мнению, является закрепление обязательных правил поведения, обеспечивающих строгую исполнительскую дисциплину.

Законопроект "О государственной службе", который был вынесен на совещание, разрабатывался межведомственной рабочей группой, в которую вошли ученые и эксперты, а координировали эту работу Министерство труда и социальной защиты и Национальный центр законодательства и правовых исследований.

Перед авторами документа, напомнил Лукашенко, стояла задача "сделать государственную службу сродни воинской службе, выработать четкие и исчерпывающие требования к ее прохождению, повысив имидж государственного управления в целом". Он попросил детально изложить суть каждого из вынесенных на рассмотрение предложений и ответить на несколько принципиальных вопросов.

Во-первых, поинтересовался глава РБ, насколько актуален законопроект и отвечает ли он современным потребностям госорганов. Во-вторых, какие подходы по формированию иерархии государственных должностей заложены в законопроекте и как будет выстроен единый регистр государственных рангов. "При этом убедительно прошу вас не переписывать бездумно все, что было в нашей истории", - потребовал Александр Лукашенко.

Кроме того, он поставил вопрос и о том, насколько эффективно будет решена задача по повышению престижа государственной службы, и попросил дать общую характеристику этических требований, предъявляемых к служащим, и мер по противодействию коррупции.

