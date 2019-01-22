Почему в плацкарт нельзя купить "невозвратный" билет

В России только запущен пилотный проект по продаже "невозвратных" билетов в поезда. Первые его итоги будут подведены в мае.

И если будет спрос, то количество маршрутов, где будут продавать "невозвратные" билеты, будет увеличиваться. Сейчас билеты по "невозвратным" тарифам можно купить в два поезда: 740/739 Москва - Воронеж - Москва (сидячий двухэтажный вагон) и 26/25 Москва - Ижевск - Москва (двухэтажный купе). Скидка за невозвратные составляет от 5 до 20 процентов.

Как пояснили в ФПК, законом установлено право перевозчиков реализовывать билеты по "невозвратным" тарифам исключительно в дерегулированном сегменте перевозок (купе, СВ, Люкс). Для того, чтобы можно было продавать "невозратные" билеты в плацкарт и общие вагоны, потребуется внесение изменений как в законодательные, так и подзаконные акты Российской Федерации в сфере регулирования перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в дальнем следовании.

В случае принятия регуляторами соответствующих решений по указанному вопросу ФПК будет принимать участие в обсуждении механизмов реализации такой инициативы, сказали в компании.