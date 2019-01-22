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Рубрика: Легковые авто

Попытки Карлоса Гона выйти из тюрьмы провалились

Текст: Борис Захаров

Окружной суд Токио отказал адвокатам бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, подавшим прошение об освобождении их клиента под залог. Как сообщил японский телеканал NHK, судьи руководствовались тем, что 64-летний топ-менеджер в случае выхода на свободу может уничтожить ценные улики или бежать за границу.

Таким образом, суд проигнорировал недавнее предложение Гона. Последний, напомним, был согласен носить на лодыжке электронный браслет, передающий данные о его местонахождении, а также находиться под постоянным наблюдением охранников, которым он готов был оплачивать их работу.

Фото: Пресс-служба Kia.
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По сообщениям Reuters, решение токийского суда делает практически неизбежной перспективу того, что бывший руководитель альянса Renault - Nissan - Mitsubishi останется в заключении до суда. Это решение также подтолкнет руководство парнтерской Renault к более активному поиску преемника Гона на посту главного исполнительного директора компании. Консультации по данному вопросу состоятся в руководстве французской компании уже в ближайшие дни.  

Напомним, что Карлос Гон находится под арестом с 19 ноября 2018 года. В ходе внутренней проверки Nissan выяснилось, что топ-менеджер годами занижал размер своей зарплаты в отчетах. На раннем этапе следствия его обвинили в получении 7,82 миллиона евро через зарубежное венчурное предприятие Mitsubishi.

В минувшем декабре арест Гона продлили в связи с новыми обвинениями, на этот раз в том, что в 2008 году он списал убытки на сумму 16,7 миллиона долларов, которые понесла компания, управлявшая его активами, на Nissan. Сам Карлос Гон обвинения отвергает.

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