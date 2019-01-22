Российский министр энергетики Александр Новак выдвинул законные условия для заключения нового соглашения по газу между Россией и Украиной, но Киев вряд ли на них согласится, считает глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Напомним, в интервью телеканалу "Россия 24" Александр Новак назвал четыре условия подписания контракта с Киевом. Это четкое правила работы украинской газотранспортной системы, четкие тарифы на транзит, которые Украина не будет менять на свое усмотрение, конкурентоспособные условия транзита по отношению к "Северному потоку" и "Турецкому потоку", а также урегулирование всех споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".
"Условия законные, но маловероятно, что Киев на них согласится", - написал Пушков в Twitter. По его мнению, причина в том, что выполнение этих условий исключает "регулярные судебные иски и попытки паразитировать на транзите", и тем самым подрывает смысл деятельности "Нафтогаза".
Новак выдвинул 4 условия для заключения нового контракта между Газпромом и Нафтогазом. Условия законные, но маловероятно, что Киев на них согласится. Они исключают регулярные судебные иски и попытки паразитировать на транзите, и тем самым подрывают смысл деятельности Нафтогаза.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 января 2019 г.