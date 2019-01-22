Российский министр энергетики Александр Новак выдвинул законные условия для заключения нового соглашения по газу между Россией и Украиной, но Киев вряд ли на них согласится, считает глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Напомним, в интервью телеканалу "Россия 24" Александр Новак назвал четыре условия подписания контракта с Киевом. Это четкое правила работы украинской газотранспортной системы, четкие тарифы на транзит, которые Украина не будет менять на свое усмотрение, конкурентоспособные условия транзита по отношению к "Северному потоку" и "Турецкому потоку", а также урегулирование всех споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Условия законные, но маловероятно, что Киев на них согласится", - написал Пушков в Twitter. По его мнению, причина в том, что выполнение этих условий исключает "регулярные судебные иски и попытки паразитировать на транзите", и тем самым подрывает смысл деятельности "Нафтогаза".