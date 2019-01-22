Пушков указал Ягланду на истинных виновников кризиса в Совете Европы

"Сами виноваты". Такой вывод сделал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя слова генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о причинах кризиса в организации.

"Генсек СЕ Ягланд отметил, что лишение России правa голосa в ПАСЕ не привело к передаче Крыма Украине и не дало ничего, кроме создания острейшего кризиса в СЕ", - напомнил слова дипломата Пушков в своем Twitter.

И сам же их прокомментировал: "Добавлю: в Страсбурге сами в этом виноваты", поскольку "не надо было следовать примитивным рефлексам украинских и прочих русофобов".

Напомним, Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2014 году из-за событий на Украине и присоединения Крыма. В конечном итоге Москва отказалась от делегирования своих представителей в ПАСЕ и уплаты членских взносов.