Дипломаты трех стран пришли на процесс Уилана

Процесс по делу Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, решили посетить дипломаты из Великобритании, США и Канады. Для этого они пришли в Мосгорсуд.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката Уилана Владимира Жеребенкова, процесс не предполагает присутствие дипломатов и будет проходить в закрытом режиме из-за информации, содержащей гостайну. Правда, они могут рассчитывать на то, чтобы до суда озвучить желаемое.

Уилан, являющийся гражданином США, Ирландии, Великобритании и Канады, находится в СИЗО. Сегодня должна быть рассмотрена жалоба на его заключение под стражу. Информация о задержании иностранца просочилась в СМИ в конце 2018 года. Спецслужбы считают, что в России он находился с разведывательными целями. Брат Уилана отрицает эти подозрения и утверждает, что в Москву Пол приехал на свадьбу к другу.

Пол Уилан работает директором по безопасности в американской компании BorgWarner, которая продает запчасти для автомобилей. Ранее он служил в морской пехоте США и воевал в Ираке, но в 2008 году был уволен за воровство.