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22.01.2019 13:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Твери подростки жестоко избили женщину с дочерьми

Текст: Антон Валагин (Тверь)

Тверские следователи начали проверку вендетты между двумя подростковыми группами. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

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Противостояние началось с того, что трое мальчиков 13-14 лет на улице глумились над женщиной. Ей на защиту пришли малолетние дочери, призвавшие на помощь знакомых парней с бейсбольными битами. Однако заступникам это не помогло: хулиганы отобрали биты, жестоко избив женщину и девочек. 

- Происшествие случилось в поселке имени Крупской, информация о нем была размещена в закрытых группах соцсетей. По данным СМИ, 21 января другие подростки нашла тех троих, отвели их в заброшенное здание, поставили на колени и заставили извиниться, а затем жестоко избили. Свои действия подростки сняли на видео и опубликовали его в соцсетях, - рассказала представитель СУ СКР по Тверской области Валерия Павлова.

Расследованием инцидента занимается Московский межрайонный следственный отдел, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь
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