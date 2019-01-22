В Твери подростки жестоко избили женщину с дочерьми

Тверские следователи начали проверку вендетты между двумя подростковыми группами. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Противостояние началось с того, что трое мальчиков 13-14 лет на улице глумились над женщиной. Ей на защиту пришли малолетние дочери, призвавшие на помощь знакомых парней с бейсбольными битами. Однако заступникам это не помогло: хулиганы отобрали биты, жестоко избив женщину и девочек.

- Происшествие случилось в поселке имени Крупской, информация о нем была размещена в закрытых группах соцсетей. По данным СМИ, 21 января другие подростки нашла тех троих, отвели их в заброшенное здание, поставили на колени и заставили извиниться, а затем жестоко избили. Свои действия подростки сняли на видео и опубликовали его в соцсетях, - рассказала представитель СУ СКР по Тверской области Валерия Павлова.

Расследованием инцидента занимается Московский межрайонный следственный отдел, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.