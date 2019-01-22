В Твери задержан участник жестокого избиения подростков

Тверские полицейские задержали одного из участников расправы над малолетними хулиганами, сообщили ТАСС в региональном УМВД.

Напомним, в Твери разгорелась война между двумя подростковыми группами. Началась она в конце прошлой недели с безобразной выходки трех 13-летних юнцов: те принялись оскорблять встреченную на улице женщину, а когда за мать вступились малолтение дочери, избили всех троих. Не помогли и приятели девочек, подоспевшие к месту преступления с бейсбольными битами - подростки отобрали у них холодное оружие.

Подробности некрасивой истории появились в закрытых группах соцсетей, а в понедельник обидчиков женщины нашли другие подростки, постарше. Они отвели хулиганов в безлюдный уголок за городским Дворцом творчества детей, заставили встать на колени и извиниться. А потом избили руками и ногами. Один из участников расправы снимал ее на телефон, а затем выложил видео в сети. В кадр попало лицо одного из карателей, что и стало зацепкой для полицейских.

СКР возбудил по факту избиения уголовное дело.

- Подростки могли заявить о происшедшем в правоохранительные органы, но решили самовольно разрешить конфликт путем насилия, - рассказала представитель СУ СКР по Тверской области Валерия Павлова.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство с применением насилия).