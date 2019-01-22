Новости

Сервис Downdetector зафиксировал сбой в работе WhatsApp 22:26
В Великом Новгороде археологи нашли 21 средневековую печать 22:26
В Кремле заявили о неизменности позиций России и Японии 22:21
Минкомсвязь реформирует универсальные услуги 22:16
В Москве арестовали полицейского по подозрению в мошенничестве с жильем 21:49
В Твери задержан участник жестокого избиения подростков 21:42
Верховный суд США одобрил запрет на службу в армии трансгендеров 21:20
В Косово отказались отменять пошлины на продукцию из Сербии и БиГ 21:11
В Сети обнародовано видео создания автомобилей Aurus 21:00
В Ленобласти произошел крупный пожар на пилораме 20:58
ABBA снова перенесла выпуск новых песен и виртуальный мировой тур 20:56
Косачев объяснил суть нового соглашения о сотрудничестве ФРГ и Франции 20:55
Усэйн Болт завершил карьеру футболиста 20:41
Курировавший российское направление дипломат уходит из Госдепа США 20:25
На МКАД столкнулись пять автомобилей 20:19
Видео: Криминалисты осматривают угнанный самолет Сургут-Москва 20:15
Россия и Япония подтвердили свою заинтересованность в мирном договоре 20:13
В Варшаве попытались протаранить дворец президента 20:03
Мединский пригрозил уголовным делом авторам фильма о Льве Яшине 19:50
Пермские ученые разработают "мозги" для телескопов 19:47
В Париже ограбили банк рядом с Елисейским дворцом 19:42
Появилось видео конфликта Виторгана и Богомолова из-за Собчак 19:33
В Подмосковье почтальона наградили за спасение пенсий от грабителя 19:32
СК опубликовал видео тушения танкеров в Черном море 19:24
Какие рейсы задержаны из-за ЧП с самолетом Сургут-Москва 19:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
22.01.2019 21:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Твери задержан участник жестокого избиения подростков

Текст: Антон Валагин (Тверь)

Тверские полицейские задержали одного из участников расправы над малолетними хулиганами, сообщили ТАСС в региональном УМВД.

Фото: iStock
Учительница из Тольятти рассказала, почему ударила школьницу

Напомним, в Твери разгорелась война между двумя подростковыми группами. Началась она в конце прошлой недели с безобразной выходки трех 13-летних юнцов: те принялись оскорблять встреченную на улице женщину, а когда за мать вступились малолтение дочери, избили всех троих. Не помогли и приятели девочек, подоспевшие к месту преступления с бейсбольными битами - подростки отобрали у них холодное оружие.

Подробности некрасивой истории появились в закрытых группах соцсетей, а в понедельник обидчиков женщины нашли другие подростки, постарше. Они отвели хулиганов в безлюдный уголок за городским Дворцом творчества детей, заставили встать на колени и извиниться. А потом избили руками и ногами. Один из участников расправы снимал ее на телефон, а затем выложил видео в сети. В кадр попало лицо одного из карателей, что и стало зацепкой для полицейских.

СКР возбудил по факту избиения уголовное дело.

- Подростки могли заявить о происшедшем в правоохранительные органы, но решили самовольно разрешить конфликт путем насилия, - рассказала представитель СУ СКР по Тверской области Валерия Павлова.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство с применением насилия).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Решение по мирному договору должно быть приемлемо для РФ и Японии
Исполком ВАДА оставил в силе соответствие РУСАДА кодексу организации
Число погибших при крушении Ту-22М3 под Мурманском возросло до трех
Опубликовано видео штурма салона угнанного самолета Сургут-Москва
Тимошенко официально выдвинули кандидатом в президенты Украины