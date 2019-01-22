Военные спрятали Курскую область

Военные химики укрыли от противника склады с топливом на полигоне Постоялые дворы в Курской области.

В ходе тренировки по отражению массированного ракетного удара подразделения РХБЗ были подняты по тревоге и приведены в боевую готовность. Расчеты термодымовых машин ТДА-3 создали сплошную аэрозольную завесу на площади более восьми гектаров.

- Изобразив пустое пространство высотой более 10 метров, химики скрыли стратегически важный объект, сделав его недоступным для средств разведки противника и лишив его возможности нанести удар в течение трех с лишним часов, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Новейшие машины химразведки РХМ-6 на базе БТР-80 отработали поиск радиоактивных и отравляющих веществ, были отмыты условно зараженные техника, поля и дороги. Тем временем специалисты радиоэлектронной борьбы - также поднятые по тревоге и приведенные в наивысшую степень боеготовности, - совершили 100-километровый марш к месту работы, развернули антенны и зачистили эфир в районах следования воинских эшелонов. Более 200 расчетов систем радиоподавления отключили условному противнику связь и заблокировали GSM-диапазон, чтобы не дать привести в действие радиоуправляемые фугасы.

- Для прикрытия военных колонн применялись комплексы "Леер" на беспилотных летательных аппаратах и автоматические станции постановки помех "Житель", - рассказали в штабе ЗВО.

Новейшие самоходные системы электронного подавления "Красуха-2О" вступили в борьбу со средствами воздушной разведки и бомбардировщиками условного противника. Пока им морочили голову и отводили глаза, мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения ушли из зоны ракетного удара.

Тренировки проводились в рамках проверки боеготовности. В них приняли участие более 1300 военнослужащих и 240 единиц специальной техники.