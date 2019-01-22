Десятитонный взрыв прогремел на Бурейском водохранилище

Первую пробоину удалось образовать в заторе из скального грунта, появившемся после схода оползня в районе реки Бурея в Верхнебуреинском районе. Для этого военные произвели взрыв в 10 тонн тротила.

"Подрыв мы делали поэтапно, закладывали кумулятивные заряды, потом тротил. Где-то 100 килограмм, где-то 500 килограмм. И так методом расчетов вышло 10 тонн тротила", - рассказал ТАСС замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Пробить природную плотину удалось на 3,5 метра в глубину, 120 метров в длину и 30 метров в ширину.

Напомним, оползень на Бурее стал одним из крупнейших в стране за последние несколько лет. Скальная порода создала перемычку в водохранилище. Из-за этого возникла разница в уровнях воды между верхней и нижней частями реки, а подо льдом образовались опасные пустоты. Любые перемещения здесь стали опасны. В связи с этим по всей территории Хабаровского края, а также в Бурейском районе Амурской области введен режим ЧС.

Чтобы создать проран в теле образовавшейся природной плотины и не дать воде в реке подойти к критической отметке, было решено провести взрывные работы. Операция продлится до 20 февраля.