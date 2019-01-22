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22.01.2019 13:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нижегородские моряки спасли коллег с горящих в Керченском проливе судов

Текст: Светлана Медведева (Нижний Новгород)

Теплоход из Нижнего Новгорода спас двух моряков с горящих в Черном море танкеров-газовозов.

Напомним, 21 января в 15 морских милях от мыса Такиль в нейтральных водах произошел пожар на двух судах под флагом Танзании. На борту одного из них было 17, а другого - 14 человек. По данным Росморречфлота, команды загоревшихся судов "Канди" и "Маэстро" состоят, в том числе, из граждан Индии и Турции. Когда один из танкеров-газовозов передавал груз на другой, произошел взрыв.

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Вблизи места происшествия находились нефтеналивные танкеры: "ВФ Танкер-5", "ВФ Танкер-8", "Конструктор Животовский", приписанные к порту Нижний Новгород, экипажи которых также состоят в основном из нижегородцев. Они ожидали рейсового задания, сообщили в "Волжском пароходстве".

Команды увидели произошедший на судах взрыв, сообщили о нем своему руководству и запросили разрешение на участие в спасательной операции. Получив добро, незамедлительно поспешили на помощь коллегам.

Как уточнили в "Волжском пароходстве", экипажу теплохода "Конструктор Животовский" удалось спасти двух членов экипажа с горящего танкера "Маэстро": матроса из Индии 1995 года рождения и судового повара из Турции 1981 года рождения. Спасенных подняли на борт нижегородского судна около 20.00 понедельника. Пострадавшим оказали первую помощь, выдали сухую одежду, накормили. Утром 22 января их пересадили на буксир "Залив" для эвакуации на берег.

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