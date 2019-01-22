Взрыв парализовал работу банка в Новосибирске

Пострадавший в результате взрыва офис банка в Первомайском районе Новосибирска сегодня не будет работать.

Взрывной волной в здании выбиты входные двери и окна, повреждена штукатурка.

- Общий ущерб, нанесенный офису, устанавливается, - сообщили "РГ" в пресс-службе банка "Открытие" по СФО. - Денежные средства не похищены. Никто из сотрудников и клиентов банка не пострадал.

Напомним, сегодня взрыв прогремел в помещении для круглосуточного доступа банка в Первомайском районе Новосибирска. Неизвестные злоумышленники пытались вскрыть банкоматы. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, налет на банк организовали два злоумышленника в масках. Их разыскивает полиция.