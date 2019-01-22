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22.01.2019 17:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пенсионеры из Петербурга выиграли полмиллиарда рублей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Супруги Договоровы с сыном Фото: Столото Супруги Договоровы с сыном Фото: Столото
Супруги Договоровы с сыном Фото: Столото

Супружеская пара Договоровых из Петербурга стали обладателями рекордного выигрыша лотерею в 500 миллионов рублей. Долгое время победители не проверяли билеты, поскольку находились на даче и только сейчас обратились к организатором лотереи. Как следует из релиза представителя бренда распространителя государственных лотерей "Столото", победителей зовут Любовь и Сергей Договоровы. Они пенсионеры, живут в Петербурге.

Фото: Столото
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Перед Новым годом чета приобрела десять лотерейных билетов на отложенные деньги. Билеты выбирала лично Любовь Феодосьевна. Она говорит, что надеялась на выигрыш, но не ожидала, что он будет таким крупным.

Когда объявляли победителей, супруги были за городом, вернувшись, проверили билеты через интернет, для этого пришлось идти к соседям. Изначально Договоровы подумали, что выиграли 500 тысяч рублей и очень обрадовались, а потом, когда поняли, что получат в разы больше, впали в ступор. Но в контакт-центре организатора лотерей подтвердили: все правда, рекордный выигрыш им положен. 

В офис организатора лотереи в Москве супруги приехали вместе с сыном.

Супруги живут скромно. Любовь Феодосьевна подрабатывает гардеробщицей, ее муж Сергей Иванович - слесарем. На полученные деньги победители планируют купить квартиру, сейчас они живут в старом фонде, также они намерены приобрести дачу, помочь родственникам и часть средств передать в детский дом. А еще Договоровы намерены отправиться в путешествие, ранее пенсионеры никогда не были за границей.

Напомним, розыгрыш миллиарда рублей прошел 1 января. Выиграли два билета, по каждому из них положена выплата в 500 миллионов рублей.

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