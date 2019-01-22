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22.01.2019 08:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку обрушения склада с удобрениями в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Место обрушения. Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России Место обрушения. Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России
Место обрушения. Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку в Морском порту Петербурга, где обрушился склад с минеральными удобрениями. Именно с этим ЧП многие жители Васильевского острова связали появление в районе стойкого неприятного запаха.

Как сообщают в региональном транспортном управлении, следователи провели осмотр места происшествия, изучая непосредственно обрушение крыши, следователи проверят соблюдались ли правила техники безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

В Мурманской области возбудили дело по факту взрыва газа

Именно во время них, по одной из версий, крыша и рухнула.

Что же касается неприятного запаха, то в ведомстве отмечают, что сотрудники лаборатории центра обеспечения мероприятий гражданской защиты населения провели в Морском порту радиационную и химическую разведку, отравляющих и химически опасных веществ в воздухе обнаружено не было.

Аналогичная информация и у городского управления МЧС. Ранее это ведомство заявило, что многочисленные проверки на Васильевском острове не нашли в пробах воздуха ничего подозрительного.

Напомним, с 19 декабря жители Василеостровского района Петербурга стали жаловаться на странный запах, часть горожан решили, что пахнет газом. Проверка "Петербурггаза" показала, что с газом в районе все в порядке, утечек нет. Другие жители решили, что это сера, третьи - что речь идет о нефти. Источник запаха пока не найден.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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