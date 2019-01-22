Минздрав Крыма оценил состояние моряков сгоревших танкеров

Пострадавшие от пожара на судах в Керченском проливе моряки - восемь граждан Турции и четверо Индии - получили квалифицированную медицинскую помощь в горбольнице Керчи № 1. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Республики Крым.

По оценке крымских медиков, состояние иностранных граждан удовлетворительное и оценивается как средней степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы в отделение травматологии.

- В ГБУЗ РК "Керченская больница №1" они получили консультации комбустиолога, анестезиолога, хирурга и психолога республиканского центра медицины катастроф, - сообщили в министерстве. - Угрозы для жизни пострадавших нет.

Напомним, сегодня вечером спасательный буксир "Меркурий" доставил в Керчь 12 выживших моряков и тела 10 погибших моряков танкеров "Маэстро" и "Канди". Пострадавших отвезли с корабля в горбольницу на шести машинах скорой помощи. Перед этим на борту судна "Меркурий" с моряками пообщался специально приехавший в Керчь генеральный консул Турции в Новороссийске Юнус Эмре Озигджи.