Буксир доставил 12 моряков сгоревших кораблей в порт Керчи

12 моряков с двух сгоревших в Черном море кораблей Танзании привезли на спасательном буксире "Меркурий" в порт Керчи. Об этом сообщили "РГ" в администрации Керчи.

Буксир доставил в Керчь 12 выживших моряков и тела 10 погибших. Известно, что из 12 спасенных моряков восемь являются гражданами Турции, четверо - Индии. А судьба 10 человек остается неизвестной.

Сейчас пострадавших доставляют на машинах скорой помощи в Керченскую городскую больницу, где им проведут обследования и окажут необходимую помощь. Как заявил министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко, в больнице №1 подготовлены места для 14 пострадавших. Для их приема задействованы бригады Крымского центра медицины катастроф и скорой помощи. Подготовлены операционные и места в отделениях реанимации, хирургии и травматологии.

По предварительным данным, моряки находятся в тяжелом состоянии либо состоянии средней тяжести. Они пострадали от ожогов и переохлаждения.

Напомним, на расстоянии 15 морских миль южнее мыса Такиль загорелись танкеры-газовозы "Маэстро"и "Канди", шедшие под флагом Танзании. На одном из судов произошел взрыв, после чего огонь перекинулся на другое судно. Экипажи судов составлены из граждан Турции и Индии - всего 32 человека. Спасаясь от пожара люди прыгали в воду.