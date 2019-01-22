В больнице Керчи подготовили места для 14 моряков горящих судов

В Керченской городской больнице №1 подготовлены места для 14 пострадавших при пожаре на судах Танзании в Черном море. Об этом заявил министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко.

- Для приема пострадавших задействованы бригады Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи, - сообщил он. - При необходимости будет привлечена санитарная авиация. Подготовлены операционные и места в отделениях реанимации, хирургии и травматологии.

Минздрав готов организовать незамедлительное оказание квалифицированной помощи пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия в Керченском проливе.

Напомним, накануне на расстоянии 15 миль от крымского мыса Такиль на судах "Маэстро" и "Канди" под флагами Танзании произошел пожар. По предварительным данным, нефтепродукты воспламенились при перевалке топлива с одного корабля на другой. Сейчас в спасательной операции в Черном море участвуют десять судов. По последним данным, погибли 10 человек, 12 спасены, а всего на двух кораблях было 32 человека - граждан Турции и Индии. Но шансов найти живыми оказавшихся в море моряков уже нет.