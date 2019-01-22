В Крыму уточнили данные о погибших при пожаре моряках

По уточненным данным, на кораблях под флагами Танзании "Маэстро" и Канди" после взрыва и пожара погибшими числятся 10, а не 14 человек. Об этом говорится в заявлении пресс-служба главы РК Сергея Аксенова.

- По уточненным данным, при пожаре на судах в Черном море погибли 10 человек, - говорится в сообщении. - Больницы Керчи готовы к приему пострадавших. В Керчи и Феодосии в состоянии полной готовности дежурят бригады скорой помощи.

В Минздраве РК, в свою очередь, уточнили, что спасенные моряки, которые пока не доставлены в порт и больницы, в состоянии тяжелой и средней степени тяжести.

Напомним, на расстоянии 15 миль от крымского мыса Такиль в исключительной экономической акватории Черного моря на судах "Маэстро" и "Канди", шедших под флагами Танзании, произошел пожар. По предварительным данным, нефтепродукты воспламенились при перевалке топлива с одного корабля на другой. Из 32 человек экипажей спасены по последним данным 12. 10 погибших. Судьба остальных остается неизвестной, но шансов выжить в январском море у них нет.