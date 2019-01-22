Аксенов подтвердил гибель 14 моряков в Керченском проливе

По предварительным данным 14 моряков двух судов под флагами Танзании погибли в результате пожара в Керченском проливе. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

- О причинах произошедшего ничего сказать не могу, - сказал Аксенов. - В девять утра мне министр чрезвычайных ситуаций Крыма доложил мне о 14 погибших моряках. Остальные пока до больниц не добрались и сейчас находятся на спасательных судах. Ожидается, что они будут доставлены в больницы города Керчь, где им окажут помощь.

По словам Аксенова, спасенных моряков, скорее всего, больше не будет.

- Из-за температуры воды шансы невелики, к большому сожалению, - отметил он.

Всего, по данным Росморречфлота, на двух судах было 32 человека, 12 из которых удалось спасти.

Напомним, накануне на расстоянии 15 миль (27 километров) от крымского мыса Такиль в исключительной экономической акватории Черного моря на судах "Маэстро" и "Канди", шедших под флагами Танзании, произошел пожар. По предварительным данным, нефтепродукты воспламенились при перевалке топлива с одного корабля на другой.

Сейчас в спасательной операции в Черном море участвуют семь судов: "Конструктор Покровский", "Яков Бунин", "Русич-1", "Святитель Алексей", "Меркурий", "Спасатель Демидов", "Животовский". Специалисты по беспарашютному десантированию "Крым-спас" дежурят в аэропорту Керчи в боевой готовности к поисково-спасательным работам. Пострадавшие от пожара моряки пока находятся на судах, пришедших на помощь иностранным кораблям. В ближайшее время их должны доставить в больницу Керчи. Транспортировать моряков на берег ночью и утром не удалось из-за сильного ветра и шторма.