Шансов найти выживших в ЧП в Черном море не осталось

Шансов найти живыми моряков с горящих в Черном море судов практически не осталось, потому операция по поиску переведена со спасательной в поисковую. Об этом во вторник рассказали в пресс-службе Росморречфлота.

По уточненным данным, десять человек были найдены погибшими, еще 12 моряков удалось спасти. В настоящее время тела и пострадавших пытаются доставить на берег, мешает непогода.

Как уже писала "РГ", инцидент произошел в 15 морских милях от мыса Такиль в нейтральных водах. Загорелись два судна под флагами Танзании: "Канди" и "Маэстро". На первом находились 17 человек, на втором 14. Экипажи состояли из граждан Турции и Индии. По предварительной информации, пожар произошел при передаче топлива с борта на борт.