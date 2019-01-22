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22.01.2019 09:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Украинец получил срок за незаконный въезд в Крым

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Армянский городской суд Республики Крым вынес приговор 22-летнему гражданину Украины, который пересек государственную границу и приехал в Крым по паспорту с ложными установочными данными. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

В Крыму пограничники задержали украинца с поддельным штампом в паспорте

Пограничники вычислили украинца в ноябре 2018 года, когда тот, нарушая миграционное законодательство, жил в Феодосии, хотя не имел на это право. Ведь еще в 2016 году Серебряно-Прудский районный суд Московской области запретил ему на пять лет въезд в Россию за нарушение правил пребывания в РФ. Тогда же он был оштрафован на 5000 рублей по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ и выдворен за пределы страны.

Но предприимчивый мужчина оформил в госорганах Украины новый паспорт с измененными установочными данными: по обновленному документу иностранец и приехал в Крым, где через какое-то время его и выявили пограничники.

Молодой человек признался, что на умышленное нарушение законов России его подтолкнули высокие чувства к возлюбленной, проживающей на полуострове. Чтобы встретиться с ней, он и оформил новый паспорт.

- Своими действиями гражданин нарушил требования статьи 24 Федерального закона "О порядке выезда и въезда в РФ" и статьи 11 Закона РФ "О государственной границе РФ", - прокомментировали действия украинца в пресс-службе пограничного управления. - Ему была инкриминирована часть 2 статьи 322 УК РФ ("Пересечение государственной границы РФ иностранным гражданином, въезд которому заведомо для виновного не разрешен").

Армянский городской суд приговорил гражданина Украины к восьми месяцам в колонии строгого режима. До момента вступления приговора в законную силу осужденный помещен в один из следственных изоляторов Крыма.

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