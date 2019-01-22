В загоревшихся в Черном море судах было 4,5 тысячи тонн топлива

В загоревшихся в нейтральных водах Черного моря судах было более 4,5 тысячи тонн топлива. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Как уже писала "РГ", инцидент произошел в 15 морских милях от мыса Такиль в нейтральных водах. Загорелись два судна под флагами Танзании: "Канди" и "Маэстро". На первом находились 17 человек, на втором 14. Экипажи состояли из граждан Турции и Индии. По предварительной информации, пожар произошел при передаче топлива с борта на борт.

Согласно последним данным, из воды извлекли десять тел погибших моряков, спасти удалось 12 человек. Судьба остальных все еще остается неизвестной.