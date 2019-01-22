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22.01.2019 11:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В загоревшихся в Черном море судах было 4,5 тысячи тонн топлива

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В загоревшихся в нейтральных водах Черного моря судах было более 4,5 тысячи тонн топлива. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Фото: РИА Новости
Названа предположительная причина ЧП в Черном море

Как уже писала "РГ", инцидент произошел в 15 морских милях от мыса Такиль в нейтральных водах. Загорелись два судна под флагами Танзании: "Канди" и "Маэстро". На первом находились 17 человек, на втором 14. Экипажи состояли из граждан Турции и Индии. По предварительной информации, пожар произошел при передаче топлива с борта на борт.

Согласно последним данным, из воды извлекли десять тел погибших моряков, спасти удалось 12 человек. Судьба остальных все еще остается неизвестной.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым Пожар на судах в Керченском проливе
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